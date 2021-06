Dzeko e Florenzi le questioni più spinose da risolvere in settimana

Pinto, vacanze quasi finite. Al suo ritorno a Roma incontrerà Lucci il manager dei due giocatori

Un paio di giorni di vacanza in Portogallo per Tiago Pinto , forse gli ultimi a disposizione prima dell’inizio di una calda estate di calciomercato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Tra le priorità l’incontro con Lucci per parlare di Florenzi e Dzeko . Per il primo il futuro sembra lontano dalla Roma. Il PSG non lo riscatterà ed ora bisognerà trovare una destinazione nuova. Lui preferirebbe continuare a giocare all’estero anche se gli interessamenti più concreti arrivano dalla Juventus con cui potrebbe prendere quota uno scambio con Szczesny . Pinto chiederà a Lucci di fissare il prezzo del cartellino a 8-9 milioni.

Discorso diverso per Dzeko. In rosa Mourinho vuole calciatori con esperienza, personalità, qualità tecniche ed integri fisicamente. Tutte caratteristiche che combaciano col profilo di Edin. L’incontro col suo agente servirà per capire se si potrà continuare insieme, magari spalmando lo stipendio per un altro anno, oppure si dovrà trovare una strategia per una cessione.