Dzeko ammaliato da Los Angeles, decisivo l’incontro con Mourinho

Il bosniaco può lasciare i giallorossi, che pensano a Belotti e Vlahovic

In casa Roma tiene banco il futuro di Dzeko. Il bosniaco ha un altro anno di contratto a 7.5 milioni, una cifra monstre e un ostacolo se si vuole puntare ad un altro attaccante di livello. Nei prossimi giorni, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, è previsto un incontro tra l'agente del giocatore e Pinto. L'ultima parola però spetterà a Mourinho. Intanto dalla Bosnia arrivano voci di un imminente passaggio di Dzeko ai Los Angeles Galaxy. In caso di addio, la Roma non si farà trovare impreparata. In pole per sostituirlo ci sono Belotti e Vlahovic. Dall'Inghilterra rimbalzano i nomi di Giroud e Mitrovic, ma non sarebbero prime scelte.