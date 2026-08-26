Uno più uno può anche fare tre. Non è la teoria del caos, ma l'addizione che fa sognare i tifosi della Roma. Dybala più Malen: tre assist del primo per tre gol del secondo. Questa la formula che ha steso la Fiorentina lunedì sera, con l'aggiunta finale della rete di Pisilli a calare il poker. L'Olimpico a fare da cornice e le ambizioni romaniste rinnovate, dopo il terzo posto di maggio scorso. Certo, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, è soltanto la prima giornata e a fare il pompiere, in fondo, ci ha già pensato lo stesso Gasperini, ma il tecnico con una coppia d'assi del genere in mano può giocare la sua partita, senza la necessità di bluffare a lungo. i due insieme hanno giocato insieme da titolari 6 partite (più altri due spezzoni). E il bottino parla chiaro: 7 gol di Malen, di cui 6 su assist di Dybala e un rigore. pionato. Ridurre Roma-Fiorentina 4-o soltanto al tandem Dybala-Malen sarebbe sbagliato. Dybala e Malen, i nuovi gemelli del gol, dopo Pulici-Graziani e Manci-ni-Vialli. Anche la storia della Roma, però, è ricca di coppie d'attacco importanti.