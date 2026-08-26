L'esordio in campionato della Roma ha inevitabilmente colpito tutti. Andrea Stramaccioni, ha le idee chiare, come rivela in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Se aggiunge un ultimo tassello per far felice Gasperini e completare la parte sinistra dell'attacco, può secondo me collocarsi come immediata antagonista di Inter e Napoli".Cosa l'ha impressionata di più?"Dal vivo sono rimasto sorpreso dall'intensità e continuità della prestazione dei giallorossi: al 24 agosto è raro vedere una squadra giocare a questi ritmi per 90 minuti. Dybala ha creato tre assist in seguito a tre accele razioni palla al piede e al 75' ha effettuato una rincorsa difensiva andando a recuperare una palla sulla trequarti... In queste condizioni nella nostra Serie A diventa difficilissimo da arginare. E l'intesa con Malen è chimica calcistica naturale...Kone è ad un livello mondiale, Rodrigo Mora ha caratteristiche che mancavano. A questo aggiungerei la percezione di personalità, forza e solidità della "spina dorsale italiana", con i rinnovi fortemente voluti da Gasperini di Mancini, Cristante e Pellegrini".Rispetto alla vigilia di questa prima giornata è cambiato qualcosa tra le favorite per la corsa scudetto?"È presto, il mercato e le rose sono ancora da completare ma Inter e Roma sono partite fortissimo: idee di gioco chiare e definite".