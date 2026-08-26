"Se completano la parte sinistra dell'attacco fanno felice Gasp"
Roma, l’ultimo sforzo per sognare
L'esordio in campionato della Roma ha inevitabilmente colpito tutti. Andrea Stramaccioni, ha le idee chiare, come rivela in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Se aggiunge un ultimo tassello per far felice Gasperini e completare la parte sinistra dell'attacco, può secondo me collocarsi come immediata antagonista di Inter e Napoli".Cosa l'ha impressionata di più?"Dal vivo sono rimasto sorpreso dall'intensità e continuità della prestazione dei giallorossi: al 24 agosto è raro vedere una squadra giocare a questi ritmi per 90 minuti. Dybala ha creato tre assist in seguito a tre accele razioni palla al piede e al 75' ha effettuato una rincorsa difensiva andando a recuperare una palla sulla trequarti... In queste condizioni nella nostra Serie A diventa difficilissimo da arginare. E l'intesa con Malen è chimica calcistica naturale...Kone è ad un livello mondiale, Rodrigo Mora ha caratteristiche che mancavano. A questo aggiungerei la percezione di personalità, forza e solidità della "spina dorsale italiana", con i rinnovi fortemente voluti da Gasperini di Mancini, Cristante e Pellegrini".Rispetto alla vigilia di questa prima giornata è cambiato qualcosa tra le favorite per la corsa scudetto?"È presto, il mercato e le rose sono ancora da completare ma Inter e Roma sono partite fortissimo: idee di gioco chiare e definite".
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