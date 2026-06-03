Tony D'Amico, che tra oggi e domani sarà ufficializzato come nuovo direttore sportivo giallorosso, ha due problemi da risolvere lì davanti. Dovbyk - sottolinea Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - attualmente è a bilancio nella Roma per circa 25 milioni di euro. Difficile trovare un acquirente che garantisca di evitare una minusvalenza. Non restano che due vie: tentare uno scambio (la Roma ci ha provato con Scamacca dell’Atalanta, proposta rifiutata) o cedere Dovbyk in prestito sperando in una futura rivalutazione. Poi c’è il capitolo Vaz, che il tecnico ha giudicato non pronto per essere nella rosa della Roma. Troppo acerbo per essere la prima alternativa di Malen, uno spreco farlo restare come terzo e dunque con poche possibilità di crescere: probabile, dunque, che venga ceduto in prestito. Capitolo rinnovi: da domani ripartiranno i colloqui per i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik.