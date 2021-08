Doppio Veretout, Abraham incanta: Mou parte lanciato

Rui Patricio ha fatto più parate di Terracciano, però la Roma è dotata di una qualità superiore che alla fine ha spezzato l’equilibrio

La vittoria “millimetrica” contro la Fiorentina – con i gol dell’1-0 e del 2-1 passati e ripassati al Var in una doppia attesa thriller – è ancora poco per iscrivere la Roma alla corsa per i primissimi posti, ma forse non lo è per aggiungere Tammy Abraham alla lista dei grandi attaccanti della Serie A. La vita è fatta di momenti in cui ci sei o non ci sei. E ieri sera Abraham c’è stato. Eccome. Merito anche di José Mourinho, che non sarebbe lo Special One se non tirasse fuori spesso autentici colpi di teatro che lasciano a bocca aperta. “Farò pochi cambi rispetto alla Conference League“, aveva detto alla vigilia. In realtà ne ha fatto uno solo ma proprio quello che nessuno poteva aspettarsi: Tammy Abraham. Rui Patricio ha fatto più parate di Terracciano, però la Roma è dotata di una qualità superiore che alla fine ha spezzato l’equilibrio. I primi due gol sono arrivati giocando proprio sulla linea del fuorigioco, perché Mourinho ha preparato la partita sapendo che Italiano tiene la linea alta senza problemi. È stata anche questione di millimetri. Bellissimo e senza dubbio di offside, invece, il terzo gol: perfetto l’assist di Shomurodov, che si è fato notare anche come cambio di Abraham, e il tempo di inserimento di Veretout, che ha così segnato la sua doppietta da ex.