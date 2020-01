Diawara ha deciso: non si opera

Amadou Diawara non si opera, almeno per il momento. Dopo una serie di consulti, il centrocampista guineano ha deciso di proseguire per alcuni giorni con la terapia conservativa, nella speranza di accorciare sensibilmente i tempi di recupero. Decisivo il parere del professor Cerulli: in caso di operazione, Diawara dovrebbe rimanere fuori almeno per due mesi, con la terapia conservativa circa la metà. Il prossimo consulto – riporta Gianluca Piacentini su ‘Il Corriere della Sera’ – ci sarà tra circa una settimana. In caso di riscontro positivo, il centrocampista potrebbe provare a ritornare in gruppo tra quindici giorni.