De Rossi: “Allenare la Roma? Sì, ma prima studio”

“Mi piacerebbe allenare la Roma, ma prima devo studiare e fare un percorso di crescita“. Daniele De Rossi parla a Sky dei suoi progetti e la Roma è sempre nei suoi pensieri. “Ho fatto un percorso calcistico non unico, ma raro. Non capita tutti i giorni, e non posso sperare di fare lo stesso da tecnico. Se allenerò la Roma, dovrà succedere perché sarò diventato bravo, non perché sono stato un calciatore importante per questa squadra. Mi è sempre stato riconosciuto il ruolo di leader, ma allenare è tanto altro: il tecnico se perde è da solo e se vince è merito dei giocatori”. Lo riporta il Corriere della Sera