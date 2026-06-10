Questione risolta, pure se la questione non ha mai riguardato la Roma: Tony D'Amico ha chiuso definitivamente il suo rapporto con l'Atalanta, trovando la soluzione ad alcune pendenze economiche, ed è dunque pronto a essere annunciato dalla società giallorossa. Ma, come già raccontato, al netto dell'ufficialità il nuovo direttore sportivo e già al lavoro da giorni. Vanno chiusi i rinnovi: accordi molto vicini per Dybala e Pellegrini, da limare per Celik, ma per come si è speso Gasperini sulle tre situazioni, sarebbe oggı una sorpresa non vederli definiti a stretto giro di posta. Più complicato il discorso cessioni. D'Amico sa di dover completare plusvalenze per 50 milioni entro il 30 giugno. E resta questo lo scenario preferito dal club, anche in presenza della possibilità (affrontata con la Uefa) di uno slittamento del settlement agreement di un anno. Sul fronte uscite i movimenti maggiori si registrano su due difensori: Ndicka e Ziolkowski. Il grande obiettivo in entrata, ormai scoperto, è Greenwood.