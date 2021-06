Daka, il bomber zambiano scoperto da un computer

Ambidestro, forte fisicamente, velocissimo e dotato di un buon colpo di testa

Per molti Patson Daka, attaccante 22enne dello Zambia finito nel mirino della Roma, è destinato a ripetere la carriera di Erling Haaland, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Come il norvegese, infatti, sembra nato per fare gol e come lui si è affermato nel Salisburgo con cui, finora, ha realizzato 68 gol (e 27 assist) in 125 partite.