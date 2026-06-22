Guarda i muscoli del (vice) capitano. Del vice del vice, meglio ancora. Pure la faccia, va vista anche la faccia, in fondo lo dice lui. "Le trattative per il rinnovo sono in corso, sto aspettando — ha raccontato a Sky Gianluca Mancini —. Guardate che sorriso che ho, sono sereno. Ci sono gli addetti ai lavori, il mio procuratore, io stesso e la società: stiamo parlando e continuiamo a farlo. Sto aspettando delle risposte, durante l'anno mi sono concentrato sulle partite e vedremo cosa succederà". Mancini rinnoverà, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Lo farà dopo gli altri, solo perché la scadenza del suo accordo non impone la stessa fretta. Ma è un segnale che la società vuole dare: il difensore è uno dei leader dello spogliatoio. In linea teorica ci sono tre giocatori che ancora non sanno se si dovranno presentare a no: Celik, Pellegrini e Dybala. Da oggi in poi ogni giorno è buono per definire i nuovi accordi. Pocetta, agente di Pellegrini, dopo un paio di contatti telefonici a breve vedrà il ds D'Amico. E in questi giorni è attesa anche la fumata bianca di Dybala. Anche di questo si parlerà già oggi in un vertice di mercato a Trigoria: il direttore sportivo già ieri era in città. Non solo: sarà anche l'occasione per fare il punto sulle cessioni.