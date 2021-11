Cristante e Villar: Covid anche se vaccinati

Bryan Cristante e Gonzalo Villar non sono partiti per Genova con la squadra perché sono risultati positivi al Covid-19, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Un’ulteriore tegola per José Mourinho che, già a corto di uomini,...

Bryan Cristante e Gonzalo Villar non sono partiti per Genova con la squadra perché sono risultati positivi al Covid-19, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.Un’ulteriore tegola per José Mourinho che, già a corto di uomini, dovrà rinunciare ai due centrocampisti non solo per la gara di questa sera ma anche per la sfida di Conference League contro gli ucraini dello Zorya Luhansk, giovedì, e per quella di domenica prossima contro il Torino, entrambe allo stadio Olimpico. Risultati positivi dopo un test rapido a cui la squadra si sottopone regolarmente, i due calciatori e tutto il resto del gruppo squadra si sono sottoposti ad un nuovo tampone molecolare che ha confermato la positività di Cristante e Villar: e se lo spagnolo è uno dei calciatori della rosa meno considerati dallo Special One, l’azzurro (rientrato dagli impegni con la Nazionale) è uno dei fedelissimi, con 18 presenze in 18 gare stagionali. Questa sera avrebbe giocato sicuramente, visto che in settimana il tecnico portoghese lo aveva provato al centro della difesa a tre. “Abbiamo perso – le parole dell’allenatore – un calciatore per noi importante. Siamo in difficoltà anche sui difensori centrali. Cristante è out e poteva essere utile in difesa perché può fare il mediano ma anche giocare al centro nella difesa a tre o a quattro. Per noi è stato un’opzione contro il Venezia e anche in Conference contro il Bodo Glimt".