Coronavirus, le domande del calcio: chi vince lo scudetto se il torneo non finisce?

Continua a tenere banco l’allarme per il coronavirus. Si fa dunque sempre più viva l’ipotesi di uno stop della Serie A fino al 3 aprile. Si dovrà capire se l’Uefa concederà una deroga per terminare la stagione con qualche giorno di ritardo. E se il campionato venisse invece sospeso cosa succederebbe? La palla passerebbe alla FIGC che dovrà scegliere se assegnare il titolo alla squadra che a parità di partite ha collezionato più punti. Stesso discorso per le qualificate nelle coppe, decise dalla federazione.

Qualora si decidesse di non far concludere il campionato, per i piazzamenti Uefa si procederà nella seguente maniera: la federcalcio dovrà stilare una classifica da consegnare all’Uefa. Quanto alla trasferta di Siviglia in programma giovedì, invece, i tifosi romanisti che andranno in Spagna potrebbero essere sottoposti a dei controlli in aeroporto e, se risultassero avere la febbre, messi in quarantena. Tutto però è ancora da vedere.