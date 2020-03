Coronavirus, Keylor Navas: 200mila dollari per tornare a casa. Per Sisto 3000 km in macchina

In tempi di stipendi dimezzati e grande crisi economica a causa del coronavirus, fa discutere la cifra spesa dal portiere del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, per tornarsene in Costarica. L’ex Real Madrid – scrive ‘Il Corriere della Sera’ – ha speso 200 mila dollari per affittare un aereo privato e attraversare l’oceano nella notte del 27 marzo con la famiglia. Pione Sisto, centrocampista naturalizzato danese del Celta Vigo, invece, è fuggito dalla Spagna e con la sorella ha raggiunto la Danimarca in macchina: 3 mila km per dribblare la quarantena ricongiungersi con la famiglia.