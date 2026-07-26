Castro è il meno caro. Nessun festival musicale, ma solo il mercato della Roma, anche se il fine poi è lo stesso: scoprire nuovi talenti. In particolare, a Trigoria nelle ultime ore si stanno concentrando sul classe 2004 del Bologna, che 1l prossimo 18 settembre soffierà su 22 candeline. Italo argentino, cresciuto nel vivaio del Velez, è arrivato nel nostro campionato a gennaio del 2024, collezionando in Serie A 16 gol e g assist in 79 presenze, molte delle quali però da subentrato (la media è di un gol ogni tre partite intere giocate). Numeri che spingono la dirigenza del Bologna a valutarlo 40 milioni, troppi per la Roma, che ha iniziato una trattativa diretta col club emiliano: giallorossi partiti da 30 milioni, l'intesa adesso è a un passo per un affare complessivo da 35 milioni, bonus compresi, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Dialoghi frequenti comunque tra le parti e la sensazione di poter arrivare a un accordo in tempi brevi, magari dando il tempo al club rossoblù di chiudere per il sostituto dello stesso attaccante argentino. D'Amico ha fretta e vuole consegnare a Gasperini il primo volto nuovo dell'estate, magari in tempo per il ritiro che andrà in scena in Galles da venerdì in poi.