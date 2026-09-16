Un centravanti che segna, un portiere che para e il resto vien da sé. II vecchio ritornello torna di moda per la Roma, vittoriosa anche nella trasferta di Torino, restando così prima insieme all'Inter a punteggio pieno dopo quattro turni. I gol di Malen, ormai, non fanno più scalpore, ma c'è da sottolineare come contro i granata la squadra di Gasperini non abbia subito reti. È arrivato così il terzo clean sheet in campionato, dove l'imbattibilità di Svilar è stata sporcata solo dal gol di Ederson dell'Atalanta. A un reparto già rodato è stato aggiunto un pezzo importante come Balerdi. I numeri a sostegno della tesi sono questi: 7 duelli vinti, 11 azioni difensive e 6 chiusure, più di ogni altro giocatore, oltre a 29 passaggi completati, il 91% di quelli tentati. Ruvido nei contrasti vicino alla propria porta, coraggioso nel seguire l'avversario fino alla trequarti offensiva: l'alunno Balerdi è stato già promosso a pieni voti. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. A rendere felice Gasperini, poi, c'è il fatto che Balerdi sia "soltanto" uno in più rispetto al solito terzetto Mancini, Ndicka e Hermoso: garanzie per la Roma e pericoli aggiunti, in avanti, per gli avversari. Pochi dubbi sull'efficacia di un reparto, che sabato sarà però messo a dura prova nella sfida di vertice all'Inter. I nerazzurri, miglior attacco del campionato con 13 gol fatti, lo scorso anno riuscirono a segnare 6 reti alla Roma, quasi un quinto di tutti i gol subiti dai giallorossi nel-l'intera serie A. Uno stress test per misurare la resistenza del muro ro-manista.