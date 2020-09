Baldissoni: risoluzione consensuale del contratto

I tifosi, come è giusto che sia, pensano a un vice Dzeko, Smalling e (forse) un centrocampista. A meno di una settimana dalla fine del mercato – si concluderà lunedì prossimo alle 20 -, bisogna accelerare per consegnare a Paulo Fonseca una rosa più completa che gli consenta di lottare per il quarto posto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il movimento di ieri, però, non è avvenuto in campo ma dietro le scrivanie, con un comunicato asettico è stata ufficializzata la risoluzione consensuale del contratto tra la Roma e Mauro Baldissoni, che si è dimesso.

E’ entrato a far parte della Roma nel 2011 ed è stato nominato Direttore Generale nel luglio 2013 sotto la presidenza Pallotta. A febbraio del 2019 ha assunto la carica di vicepresidente esecutivo, con il compito di guidare il processo di approvazione dello Stadio della Romaì.

Questo è il passaggio più importante: il dossier stadio passerà nelle mani di Ryan Friedkin e dei suoi consiglieri più fidati.