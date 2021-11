Assenti tutti i terzini. In difesa è un rebus

A Spinazzola e Vina si è aggiunta anche l'assenza di Calafiori per un risentimento alla coscia

La Roma è partita per Venezia senza terzini sinistri. A Spinazzola e Vina si è aggiunto anche Calafiori per un risentimento alla coscia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. “Abbiamo tre opzioni. Mancini giocherà, poi ci sono Kumbulla, Cristante e Ibanez. Magari deciderà di giocare con Ibanez centrale e Tripi". dice Mourinho. La Roma di oggi è però una coperta molto corta e l’arretramento dell’ex Atalanta aprirebbe di nuovo un buco a metà campo. Non ci sarà Darboe che non è stato convocato. Quindi al fianco di Veretout toccherebbe ad uno tra Diawara e Villar sempre che Mourinho non decidesse di abbassare Pellegrini.