Adesso serve il vero Mkhitaryan

L’ultima rete dell'armeno quasi tre mesi fa, l’assist il 10 gennaio

“Fino a quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione siamo stati tra le prime quattro in campionato, poi è diventato tutto più difficile“. Paulo Fonseca ripete spesso che la stagione della Roma è stata complicata dagli infortuni, scrive Gianluca Pacentini sul Corriere della Sera. Tra le varie assenze, quella che ha pesato più di tutte è stata sicuramente quella di Henrikh Mkhitaryan.

L’armeno è stato il grande trascinatore romanista della prima parte della stagione e finora il suo score parla di 11 gol, 9 assist e 2 rigori procurati tra campionato e coppe. L’ex Arsenal però si è “inceppato” troppo presto e da quel momento il rendimento della Roma è calato in maniera vertiginosa.

Una lesione al polpaccio (in Roma–Shakhtar 3-0 dell’11 marzo) lo ha tenuto fuori per circa un mese tra marzo ed aprire, ma le sue tracce si sono perse prima: l’ultimo assist è datato 10 gennaio (per Pellegrini nel 2-2 all’Olimpico contro l’Inter); l‘ultimo gol lo ha realizzato il 31 gennaio contro il Verona e l’ultimo rigore procurato il 14 febbraio contro l’Udinese.