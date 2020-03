Accadde oggi: 24 anni fa la beffa atroce contro lo Slavia in Coppa Uefa

Auguri a Carlo Mazzone, che oggi compie 83 anni, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Ma il compleanno del 19 marzo 1996 glielo rovinò lo Slavia.

Quarti di finale di Coppa Uefa, ko 2-0 a Praga e 2-0 per la sua Roma all’Olimpico per arrivare ai supplementari, destro di Moriero e colpo di testa all’indietro del 31enne Giannini nella stagione dell’addio alla capitale. In campo anche il 19enne Francesco Totti: suo il lancio al 99’ per il 3-0 di Moriero. La beffa poi al 114’ quando il destro di Vavra passa tra le gambe di Lanna e beffa l’immobile Cervone.