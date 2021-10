Abraham, corsa contro il tempo. Juventus a rischio, domani il provino

Ieri a Trigoria l'inglese è stato sottoposto dallo staff medico della Roma a terapie manuali e con macchinari per ridurre, con la tecar e le laser terapia, il gonfiore alla caviglia

Ruota tutto intorno a Tammy Abraham. Superato lo spavento per la botta alla caviglia ricevuta pochi minuti dopo l’ingresso in campo nel match dell’Inghilterra contro l’Ungheria, il centravanti giallorosso proverà in tutti i modi ad esserci per il match contro la Juventus. Il dolore alla caviglia c’è ancora, ma la speranza è che entro la gara con i bianconeri si affievolisca a tal punto di consentirgli di scendere in campo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera . Ieri a Trigoria Abraham è stato sottoposto dallo staff medico della Roma a terapie manuali e con macchinari per ridurre, con la tecar e le laser terapia, il gonfiore alla caviglia. Domani il test decisivo. Inutile sottolineare come Mourinho lo reputi fondamentale e come lo voglia per la partita più importante, derby escluso, di questo inizio stagione. Nelle 10 partite in cui è stato a disposizione, il tecnico lo ha mandato in campo 8 volte da titolare e 2 da subentrato. Il suo bottino finora è di 4 reti e 3 assist, ma i gol sarebbero potuti essere di più se non avesse colpito 6 pali. Se potrà scendere in campo senza rischiare guai giocherà, altrimenti al massimo andrà in panchina e farà spazio a Shomurodov.