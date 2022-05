A Tirana prezzi alle stelle per la finale. Oggi alle 12 l’Uefa vende i biglietti

Ieri su eBay i prezzi dei biglietti visti a 1.500 euro a coppia, 600 un tagliando unico

Redazione

Pronti, via. A mezzogiorno di oggi sul sito Uefa.com saranno messi in vendita almeno 10 mila biglietti per lo stadio Kombëtare di Tirana. L’appuntamento è per le 21 del prossimo 25 maggio perla finale di Conference League Roma-Feyenoord, come riporta il Corriere della Sera.

Al netto dei circa 2mila tagliandi già messi a disposizione della Roma ai suoi tifosi (166 come risarcimento per chi è andato in trasferta a Bodo, 100 riservati ai disabili e 1.760 in palio con la lotteria per gli abbonati) e in parte già rivenduti a cifre esorbitanti sui siti di ecommerce (ieri su eBay a 1.500 euro a coppia, 600 un tagliando unico), i supporter giallorossi dovranno sbrigarsi e sperare di battere la concorrenza dei rivali di Rotterdam (che già si sono lamentati peri pochi posti a loro disposizione) e di chiunque dovesse decidere di andare a vedere la “loro” finale.

Ma con il passare delle ore si fanno largo anche altri problemi, oltre a quelli di una speculazione che, ai più, appare vergognosa. Primo fra tutti il costo totale della trasferta a Tirana, dove basta scorrere le offerte degli hotel più importanti della capitale albanese per scoprire che la notte del prossimo 23 maggio in camera matrimoniale costa anche solo poco più di 50 euro mentre la notte successiva lievita a oltre 760 euro.

Prendere o lasciare, insomma, con il biglietto dello stadio in tasca. Lo stesso discorso vale per il tagliando per l’aereo per l’Albania, che non costa più qualche decina di euro, ma è salito a circa 500, da aggiungere alla camera d’albergo e ovviamente al biglietto per la partita che costa fra 80 e 125 euro, bagarini permettendo.