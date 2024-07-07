Nemiche (storiche) in campo, alleate nel calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, Roma e Juventus potrebbero dare vita ad un asse di mercato per sistemare la rosa di entrambe. La trattativa per Federico Chiesa è solo la punta di un iceberg che coinvolge anche altri calciatori: Abraham, Zalewski e forse Cristante da una parte, Chiesa e Arthur. Per quanto riguarda Chiesa la situazione procede rapidamente, anche perché la Juventus ha fretta di venderlo e la Roma di regalare a De Rossi il primo grosso nome. Chiesa però non è convinto. Il prezzo stabilito dalla Juventus, 25 milioni compresi i bonus. Tra i vari discorsi affrontati con i bianconeri è spuntato il nome di Abraham, che a Torino farebbe il vice Vlahovic. Tra gli esuberi in bianconero c'è anche il centrocampista brasiliano Arthur che ha una valutazione di 20 milioni, più o meno quella che la Roma dà al cartellino di Zalewski, inserito nella lista dei cedibili da DDR come Bove, che piace in Inghilterra. Da Torino hanno chiesto informazioni anche su Cristante, che però difficilmente la Roma lascerà andare. Il ds Ghisolfi continua a lavorare per chiudere in tempi brevi con il Rennes per Le Fée. La novità è che la squadra si ritroverà oggi pomeriggio a Trigoria per scendere in campo domani mattina presto. Per i primi giorni ci sarà una doppia seduta: palestra e lavoro atletico la mattina, la- voro tecnico il pomeriggio.