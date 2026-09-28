Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “ Su Romano i mondi si sono ribaltati: da fenomeno è passato a brocco. Io spero che si continui così, nella volontà di ringiovanire, a costo di passare serate toste come quella dell’altra sera. La strada è lunga ed è in salita, ma almeno è una strada da percorrere. Totti? Sicuramente c’è freddezza nei rapporti con la Roma, ma io una porticina la lascio ancora aperta per il Centenario”

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Oggi può essere un giorno importante per lo stadio della Roma, dovrebbe esserci l’ultimo via libera, poi toccherà alla Roma costruirlo e realizzarlo in tempi rapidi. Sarebbe garanzia dell’aumento del fatturato che ti avvicinerebbe all’élite del calcio europeo. C’è necessità assoluta dello stadio, altrimenti diventa tutto complicato. Intanto non pagheresti più l’affitto dello stadio, che è di qualche milione di euro. In più ci saranno un centinaio di suite che costano un sacco di soldi prenderle per un anno, che ti possono garantire 10-20 milioni di euro l’anno. Potresti aumentare il fatturato del 30-40%”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo - 92,7): “L’articolo de La Repubblica sui diritti della maglia di Totti? Sarei curiosa di capire da chi esce fuori questa storia. Totti ha lasciato già alla Roma i diritti di immagine. La Roma ha messo in bilancio le magliette vendute con il 10, e a quel punto lo staff legale di Totti ha contattato la Roma per parlarne. Che è un discorso diverso, perchè invece messa in quel modo sembra che Totti è attaccato ai soldi”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Lulli ha fatto quell’amichevole in Inghilterra dove ha dato dimostrazione di saperci stare. E’ stata una bella sorpresa, in chiave Roma dove ti servono alternative mi sembra un ragazzo che merita”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Non è che mandi via Romano perchè stava antipatico: era andato allo Spezia e non aveva fatto benissimo, poi magari le qualità vengono fuori dopo. Io ieri vedevo il Portogallo, e la Lazio ha fatto lo stesso errore con Pedro Neto, che era della Lazio…Sono cose che succedono, non c’è da farla troppo lunga, l’importante è non farlo troppo spesso questo errore, altrimenti bisogna andare dagli scout e dirgli di mettersi un paio di occhiali"