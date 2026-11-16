Sedici minuti di gloria contro la Fiorentina, in una rimonta che resta nell'immaginario di tanti tifosi romanisti. Si gioca Roma-Fiorentina all'Olimpico, 17 ottobre del 1998. Al 78' la Roma è sotto di un gol. Esce Delvecchio ed entra lui, l'angelo biondo: Gustavo Bartelt. All'89' la prima giocata, davvero notevole. Finta, controfinta, doppio dribbling a mandare al bar metà difesa della Fiorentina e palla precisa all'indietro per l'accorrente Alenichev, che non può sbagliare e sigla l'1-1. In pieno recupero smarca sulla destra Di Francesco con un colpo di tacco. Quest'ultimo scatta palla al piede e ottiene il triangolo con Totti, per poi ridar palla all'argentino in piena area viola. Bartelt, letteralmente scatenato, va sul fondo e calcia da posizione angolata. Ribatte un difensore, ma il pallone gli ritorna fra i piedi e l'ex Lanús tira sul primo palo. Toldo salva miracolosamente, senza però poter nulla sul potente tap-in di Totti. Sembrava l'inizio di un sogno per Bartelt, invece sarà una delle poche giornate positive per lui.

L'inizio incoraggiante e i rimpianti per Trezeguet

Ma facciamo un passo indietro. Tre mesi prima di quella giornata,, aveva deciso di puntare sul biondo argentino (con passaporto italiano) del Lanus per sostituire. Nonostante le, e le richieste dei tifosi, che si aspettavano l'arrivo di un big come Batistuta o Trezeguet. La spesa non è indifferente: benper strappare l'attaccante al, club con cui era esploso nella stagione precedente con, che ricordano vagamente un altro attaccante argentino che ha vestito la maglia della Roma, Claudio Paul Caniggia,, 'Il Bello', come è soprannominato, sbarca nella capitale ad inizio agosto. L'attaccante comunque lavora sodo agli ordini di Zeman e si presenta in grande spolvero per l'. Si gioca all'Olimpico, nella serata della presentazione ufficiale della squadra ai tifosi. Il primo tempo è da dimenticare per i giallorossi: ancora appesantiti dalla dura preparazione impostata dal tecnico boemo, vanno sotto per 3-0 contro i brasiliani. Nella ripresa, però, l'ingresso di Bartelt al posto di Delvecchio cambia l'inerzia del match. Il nuovo acquisto firma una doppietta, accende l'entusiasmo del pubblico e rende meno amara la sconfitta. Nei giorni successivi, il giovane attaccante conquista le prime pagine dei giornali. Zeman gli concede fiducia e lo lancia dal primo minuto al Bentegodi contro il Chievo, nell'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, schierandolo al centro dell'attacco con Di Francesco e Paulo Sergio ai suoi lati. I veneti si portano sul 2-0, ma nel secondo tempo è proprio l'argentino a suonare la carica e a riaprire la gara con un gol. Né i tifosi romanisti né il giocatore potevano immaginare che quelle sarebbero rimaste le sue uniche reti in Italia.

Fiorentina canto del cigno, poi l'oblio

Purtroppo per Bartelt, la sfida contro i viola si rivelerà il suo canto del cigno. Nel resto della stagione raccoglierà soltanto altri 10 spezzoni in campionato senza più lasciare il segno, cui si aggiungono 3 brevi apparizioni in Coppa UEFA nella doppia sfida con il Silkeborg e nell'andata contro il Leeds. L'anno seguente, l'arrivo in panchina di Fabiol'acquisto di Vincenzo Montella e il cambio di modulo lo spingono ancora più ai margini del progetto. Diventato ormai un corpo estraneo alla squadra, a gennaio saluta i giallorossi – dopo appena 3 scampoli di gara in Serie A e 4 gettoni in Coppa Italia – per trasferirsi in prestito

Con gli inglesi non scenderà mai in campo, passando nella stagione 2000/01, sempre a titolo temporaneo, al Rayo Vallecano. In Spagna mette insieme 12 presenze e un gol, che resterà la sua unica marcatura europea al di fuori dell'Italia.

Lo scandalo passaporti e la carriera edile

Nell'estate del 2001 rientra alla base, intenzionato a giocarsi le sue carte, ma viene travolto dallo scandalo passaporti: i documenti utilizzati per ottenereÈ una vera mazzata. La sua avventura nella Capitale si chiude così definitivamente con un bilancio di 15 presenze in campionato, 6 con una rete in Coppa Italia e 3 in Coppa UEFA. Nel 2003 prova a ripartire dall'Argentina, ma non tornerà più ai suoi livelli, appendendo gli scarpini al chiodo nel 2011 con la maglia del Godoy Cruz. I tifosi romanisti, però, lo ricordano ancora con affetto per l'exploit in quel Roma-Fiorentina. "Vivo a Buenos Aires, ma la Roma mi è rimasta nel cuore» ha dichiarato nel 2016 a Gianlucadimarzio.com . "Mi sono anche tatuato il simbolo sulla gamba. Roma per me è stata un'esperienza forte, continuo a seguirla ancora oggi. Amavo l'Italia e il mio rimpianto più grande è non aver potuto giocare nell'anno dello Scudetto". Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è dedicato all'imprenditoria aprendo unain Argentina e dedicandosi ai suoi tanti cani di razza. Ha provato anche la carriera da allenatore ma con scarso successo.