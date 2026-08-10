Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Antonio Felici (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Gasperini deve arrangiarsi sul mercato prendendo un giocatore come Mora che cambierebbe il modo di giocare della squadra. E' un giocatore con molto talento ma è principalmente un trequartista. Ha caratteristiche molto diverse rispetto a Summerville o Nusa. Probabilmente Gasperini dovrà giocare con il trequartista dietro i due attaccanti. Il centrocampo della Roma non può fare a meno di Koné e lo abbiamo visto contro il Brighton. Con la sua permanenza, due esterni e l'arrivo di Cacciamani, il voto al mercato sarebbe buono".

Piero Torri (Manà Manà Sport Roma 90.9): "Ho l’impressione che il fatto che la Roma stia andando su dei trequartisti possa portare a un cambio di modulo. Credo che i giallorossi stiano lavorando sull’acquisto di Mora con una formula particolare, magari lasciando al Porto una percentuale sulla futura rivendita”.

Mario Mattioli (Radio Radio - 104.5): "Il mercato della Roma fin qui non è stato negativo. Castro, Koulierakis e Molina sono dei buoni acquisti. Rodrigo Mora è un giocatore che ha già fatto tanto. E’ un prospetto importante, può essere un’occasione importante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma deve alzare il livello della squadra, è molto indietro. Ho visto una squadra veramente in difficoltà. Se siamo su questo trend qui a due settimane dall’inizio del campionato le cose diventano preoccupanti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “Nel mercato delle volte vai verso un indirizzo ma poi lo cambi perché magari i prezzi sono troppo alti. Quando le altre squadre sanno che devi andare con urgenza a prendere dei giocatori in un determinato ruolo i prezzi si alzano. Secondo me Gasperini non è contento per niente”.