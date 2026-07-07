Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Solo il Milan si è mosso al momento in questo mercato. Greenwood è un colpo eclatante che scuote il mercato. La Roma deve andare sul sicuro. Gasperini lo ha detto: vuole una squadra pronta. Tresoldi non è una sicurezza, Scamacca lo è".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La gestione della Roma è quella corretta al momento. Non si possono accontentare tutti. La vicenda Greenwood è variegata. La Roma deve capire i costi, ma ci deve essere un piano A e un piano B. Per i rinnovi c'è sicurezza. Voglio vedere se Scamacca ha quelle caratteristiche che servono a Gasp. Se vendi Dovbyk hai fatto un passo avanti. Se la Roma deve vincere, deve fare poche scommesse".