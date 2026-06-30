Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "L'idea di non svendere big appartiene alle grandi squadre e fanno bene. In questo momento è giusto che ci si affidi a Gasperini. Io Pisilli non lo venderei: è giovane, italiano e di grande prospettiva. Può crescere molto".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Se vendi Pisilli, ti viene a mancare un giocatore nell'organico per la Champions, visto che servono 4 del vivaio. Poi comunque non è più una promessa. Può ancora crescere ma ormai è un giocatore compiuto".

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92,7): "Per quanto riguarda Svilar non è accaduto niente di concreto. Un contatto diretto non c'è mai stato. E' un lavoro di intermediari. La Juve ha fatto sapere che offrirebbe 40. La Roma ha risposto venite e parliamo. Però oggi non si è fatta viva. La Roma chiede 50 comunque. Sotto quella cifra non si tratta. Perché per la Roma la cessione deve essere basata su offerte che fanno vacillare la posizione. Gasperini dice che sarebbe meglio tenere Svilar, Ndicka e Wesley. Ma decidono i Friedkin. Io non credo che la Juve arrivi a 50 milioni. Per Koné non sono arrivate nemmeno offerte al ribasso. Anche per Soulé non è arrivato niente. Si dice che lui rifiuti l'idea di andare in una squadra Araba. Gli arabi aspettavano il sì per formulare l'offerta ufficiale"

Francesco Balzani (Teleradiostereo - 92,7): "Il contatto c'è stato, nella notte ci sono stati sviluppi concreti. Mi ricorda un po' la situazione di Koné con l'Inter dello scorso anno. Al momento, però, Svilar non è in vendita e la Roma non ha fissato un prezzo. Il club non ha deciso di non venderlo, ma di non svenderlo. Nell'immaginario generale la Roma finirà per cedere un big, ma Gasperini vorrebbe trattenere Svilar. L'interesse della Juventus è reale, anche se mi sorprenderei se l'operazione andasse in porto. Onana è stato pagato 60 milioni, quindi una valutazione di 50 milioni per Svilar mi sembra bassa. Se però la Roma dovesse cedere Svilar e poi prendere Greenwood e Vicario, non sarei entusiasta, ma potrei anche accettarlo. In ogni caso, i Friedkin non vorrebbero cedere né Svilar né Koné. Mi aspetto che domani, 1° luglio, la Roma presenti l'offerta per Greenwood."

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 92,7): “La Roma non ha rispettato i paletti del settlement agreement, vediamo cosa succede. Mi auguro che la Roma si sia cautelata in qualche modo. Da Trigoria continuano a dirci che la proprietà è tranquilla. Devo immaginare che i colloqui tra Friedkin e Ceferin abbiano portato qualche risultato, magari garantendo uno spettro di penali per la Roma. Non voglio immaginare sanzioni peggiori, come la squalifica dalle coppe europee. Da domani, mi auguro ci siano gli annunci dei rinnovi. In vista della prossima stagione, Gasperini vuole fare all-in. Roma si gioca tutto e vuole provare a vincere, com’è giusto che sia. Se arrivi terzo, devi attaccare chi è davanti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “55 milioni per Greenwood? Troppo rischioso spendere tutti quei soldi. L’importante è non partecipare ad aste. Mica c’è solo Greenwood in giro per il mondo. Devi avere pronto il piano B, C e D. Io non spenderei quei soldi per Greenwood. Svilar va tutelato, il resto non è incedibile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5: “Meglio pagare multa che vendere alcuni giocatore preziosi. I Friedkin hanno dimostrato di non avere problemi economici, forse si aspettavano questa situazione. Nel calcio di oggi, se paghi solo 10 milioni di multa… sei salvo. Dybala non ti fa 38 partite e, secondo me, Soulé deve rimanere. In prospettiva, Soulé può solo crescere con Gasperini. Nel girone d’andata, ha fatto benissimo. È un ragazzo di 21 anni, deve crescere. In Italia non diamo mai tempo ai giovani. Io sacrificherei un difensore, magari N’Dicka”.