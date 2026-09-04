Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Svincolati? C’è una lista ridotta, immagino che Gasperini uno sguardo già gliel’avrà dato. I nomi che circolano sono quelli di Guerreiro, di Zinchenko, che però si era fatto il crociato a febbraio e non so se è già a posto, Diatta, che può fare la fascia su entrambi i ruoli, e Zaha, che però ha giocato poco calcio importante negli ultimi anni. Eventualmente si metterebbe dentro nelle tre settimane di sosta per lavorarci sopra”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “ Lulli favorito su Molina? Se l’è meritato il ragazzo. Molina sono 20 giorni che lavora con la squadra ed è reduce da un Mondiale che secondo me lo ha svuotato, perchè il Mondiale dell’Argentina è stato totalizzante, e quindi ci sta che ora possa essere Lulli titolare. Ma secondo me a Istanbul secondo me giocherà Molina dal primo minuto”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala in campo con l'Atalanta? Assolutamente no, non ci penserei neanche. La rosa è stata ampliata e ti dà più garanzie e questa può essere già un’occasione. Ci sono troppe partite ravvicinate, una la puoi saltare, e puoi valutare quello che è stato fatto sul mercato ”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala le tre partite a settimana non le regge. Siccome io voglio rompere le scatole sul mercato della Roma, se ringrazi quando acquisti devi ringraziare anche quando non cedi. Non cedere Konè a 60 milioni quando ti servivano quei soldi è stato un sacrificio, e questo va sottolineato"