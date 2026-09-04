Mancini e Cristante sono stati nominati come esempio di forza e attaccamento alla maglia sia da D'Amico che da Gasperini. E oggi di loro ha voluto parlare anche Giuseppe Riso, agente dei due senatori giallorossi. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Mancini mi ha detto solamente una cosa - ha confessato - "io voglio restare qui". Gianluca ha fatto una scelta di cuore e non è scontato, soprattutto quando hai davanti un'offerta economica importante. Lui ha dato più peso a quello che sentiva rispetto a quello che avrebbe potuto guadagnare". E poi su Cristante: "Bryan è già nella storia della Roma. In generale è un calciatore che segna la storia dei club dove gioca, sul campo e nell'ambiente per l'uomo che è".