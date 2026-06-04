Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Radio Manà Manà - 90,9): “Pisilli per me è tra i primissimi posti per gli incedibili. La Roma in questo momento parte dal terzo posto e credo si possa accreditare come terza forza. D'Amico? Le tempistiche, da quando la Roma è in mano ai Friedkin, sono queste. Poi Gasperini accelera le cose”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Greenwood è il sogno di Gasperini ed è realizzabile, non si parla di una trattativa impossibile. La richiesta è leggermente più alta di 50 milioni di euro perché il Marsiglia dovrà dare il 40% dell’incasso al Manchester United, la Roma vorrebbe scendere sotto i 40. Se ne riparlerà dopo il 1 luglio ma i giallorossi stanno iniziando a lavorarci. In quella zona del campo Gasperini ha chiesto due titolari".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non ho capito l’acquisto di Robinio Vaz. Spendi 25 milioni a gennaio per un giocatore che poi non gioca mai. Quando ho visto la cifra spesa dalla Roma ho pensato che sarebbe stato un titolare della prossima stagione".