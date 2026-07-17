C'è chi sceglie Torino. E chi sceglie ancora una volta la Roma. Mancini è a un passo dal rinnovo che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2029. Manca solo l'ufficialità. E ha voluto mandare un messaggio chiaro. Sui social, lui, la Curva Sud e niente altro. Uno scatto semplice. Ma pieno di significato. Un modo per ribadire un legame che ormai va oltre il campo. Quello con una tifoseria che lo ha scelto. E che lo ha trasformato in uno dei suoi simboli. Gianluca è pronto per iniziare la sua ottava stagione con la maglia della Roma. Una stagione speciale. Quella del ritorno in Champions League. Mancini vuole esserci. Da protagonista. Pronto a guidare la retroguardia giallorossa insieme a Ndicka ed Hermoso.