Tutte le scelte dei due allenatori in vista del match del Bluenergy Stadium

Redazione
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Udinese-Roma, il pronostico: le quote di tutti i bookmakers

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I giallorossi continuano il tour de force e sono pronti ad affrontare l'Udinese di Runjaic. Gasperini opta per qualche cambio: in difesa c'è Ghilardi. A centrocampo niente riposo per De Roon che giocherà in coppia con Cristante. Davanti coppia Mora-Soulé dietro Malen.

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Padelli, Mrozek, Bertola, Ebosse, Zarraga, Miller, Lovric, Arizala, Chakvetadze, Jovanovic, Unai Gómez, Vinciati. Allenatore: Runjaic
gasperini Runjaic AS Roma v Udinese Calcio - Serie A

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Rensch, Mancini, Pisilli, Lulli, Di Nunzio, Hermoso, Castro, Arena, Camara. Allenatore: Gasperini

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