Michael Carrick è sempre più vicino all'esonero. La panchina dell'allenatore del Manchester United scricchiola sempre di più e, nonostante la fiducia del club, nelle ultime settimane la situazione no è certo migliorata - a partire dalla sconfitta in casa del Como per 4-1. Oggi pomeriggio è arrivato l'ennesimo ko (contro il Chelsea e in 10 uomini) e la classifica di Premier League parla di Red Devils a rischio retrocessione con soli 7 punti dopo 9 partite. Martedì a Old Trafford arriva la Roma di Gasperini: match che può essere già quello decisivo per decretare o meno la permanenza di Carrick.