Le sue parole: "Oggi affrontiamo una squadra forte e fisica. Sono difficili da affrontare. Le parole di Allegri? Noi siamo concentrati su noi stessi"

Redazione
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D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

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Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Udinese. Queste le sue parole:

Un orgoglio vedere i giovani in campo. A che punto siamo col rinnovo di Hermoso? “Siamo contenti di come stanno crescendo i ragazzi, abbiamo tante partite ed è importante allargare la rosa come dice Gasperini. Mario è importante la domenica ma anche durante la settimana, è un esempio per i ragazzi. Al momento giusto parleremo del rinnovo”.

Come sta Dybala? “Oggi affrontiamo una squadra forte e fisica. Sono difficili da affrontare. Siamo convinti di fare una buona gara. Dybala ha bisogno di qualche giorno in più, a metà settimana vedremo. Dispiace perché avremo una risorsa in meno e le partite sono tante”.

Tony D'Amico

Sulle parole di Allegri. “Noi siamo concentrati su noi stessi. Pensiamo a lavorare e il risultato finale di ogni campionato è quello che meriti sul campo. Pensiamo a noi”.

Endrick è un obiettivo? “Oggi è difficile pensare a dei nomi. Manca tanto. Endrick è forte ma noi siamo concentrati su quello da fare in campo. Giochiamo ogni tre giorni, ci sarà tempo”.

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