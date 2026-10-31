Le parole del difensore: "Le partite son tante e i giorni di riposo pochi, ma questo è il calendario"
Udinese-Roma, il pronostico: le quote di tutti i bookmakers
Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio della partita contro l'Udinese. Queste le sue parole:
Sulla partita. “Siamo molto carichi. Le partite son tante e i giorni di riposo pochi, ma questo è il calendario siamo dei professionisti e dobbiamo fare più punti possibili”
Quanto stai crescendo? “Siamo tanti in difesa e tutti hanno qualità. Fino alle ultime partite eravamo tra le migliori difese ma penso che lo siamo ancora. Sono contento di come sta andando e cerco di fare di più”
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