Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio della partita contro l'Udinese. Queste le sue parole:

Sulla partita. “Siamo molto carichi. Le partite son tante e i giorni di riposo pochi, ma questo è il calendario siamo dei professionisti e dobbiamo fare più punti possibili”

Quanto stai crescendo? “Siamo tanti in difesa e tutti hanno qualità. Fino alle ultime partite eravamo tra le migliori difese ma penso che lo siamo ancora. Sono contento di come sta andando e cerco di fare di più”