Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della sfida di campionato
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Decima giornata di campionato. La Roma affronterà l'Udinese in trasferta. L'arbitro della sfida Maresca, mentre al Var ci sarà Paterna. Precedenti positivi con il fischietto di Napoli che in stagione ha diretto la gara vinta 0-2 contro il Torino.
Udinese-Roma, la moviola85' - Castro ruba palla a Kabasele e in area viene steso, ma per Maresca non c'è rigore. Queste le parole dell'opinionista Dazn Luca Marelli: "Contatto troppo leggero. Corretta la decisione".
60' - Ammonizione dubbia per Cristante. Bryan sbraccia in area e colpisce Karlstrom, ma il giocatore della Roma non sembra aver affondato il colpo.
22' - Malen ruba palla a Kabasele, poi scappa via a Miller che spende il fallo. Cartellino giallo per il centrocampista dei friulani.
15' - Duello tra Kabasele e Malen in area di rigore. I due si piangono a vicenda, poi il difensore dell'Udinese è bravo a fermarlo in scivolata prendendo il pallone.
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