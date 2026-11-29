Tutte le scelte dei due allenatori in vista del match della tredicesima giornata di campionato all'Olimpico
Da fuori rosa a leader difensivo: la rinascita di Hermoso grazie a Gasp
Dopo il 2-2 di martedì sera contro il Psg in Champions League, la Roma è pronta a tornare a giocare in Serie A. I giallorossi ospitano il Monza del'ex Juric nella tredicesima giornata di campionato in programma all'Olimpico alle 18. Gasperini .
Roma-Monza, le formazioni ufficialiROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi; Koulierakis, Mancini, Molina, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Dybala, Castro. Allenatore: Gasperini.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Mota, Robinson; Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Touré, Colpani, Akinsanmiro, Mout. Allenatore: Juric.
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