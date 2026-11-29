Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le parole dell'allenatore del Monza:

Non venderanno Varela, vero? "Ci sono tanti ragazzi che stanno lavorando bene, lui è in primo piano perché sta facendo gol ed è normale. Ma tutti i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro".

Come si affronta la Roma? "Abbiamo visto tante partite, loro sono bravi. Proveremo a fare le nostre cose, cercando di limitarli e avendo coraggio anche di attaccarli".

JURIC A DAZN

È la prima volta che affronti la Roma da avversario. C'è voglia di rivalsa? “No. A volte le cose vanno bene, altre male. Qui è andata male. Spero di fare bene come contro la Fiorentina. La Roma è una squadra fortissima, speriamo di fare bene.”

Come pensi di limitare la Roma, soprattutto a livello di equilibri difensivi? “È difficile da preparare. Loro sono forti a campo aperto, quindi bisogna fare una partita coraggiosa e aiutarci al massimo per limitarli.”

La scelta di Thiam. E che effetto fa ritrovare Gasperini da avversario? “Thiam ha fatto grandi prestazioni. È sempre un piacere vedere Gasp”.