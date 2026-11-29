Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"

Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del match contro il Monza. Queste le parole del centrocampista e capitano della Roma:

Che impatto può dare il 2-2 contro il Psg? "Deve darci consapevolezza, abbiamo fatto una grandissima partita in uno stadio difficile contro i più forti in questo momento. Deve solo caricarci, dirci la strada è giusta e di continuare a percorrerla".

Vi siete abituati al metodo di Gasperini, con tante formazioni diverse? "Nel calcio di adesso è fondamentale, con i ritmi e le tante partite che ci sono, soprattutto in queste fasi dove si gioca ogni tre giorni. Per fortuna quest'anno siamo un po' più larghi, abbiamo delle alternative, e questo aiuta a essere più freschi".

Che partita si aspetta contro il Monza di Juric? "E' una partita difficile, come tutte. Sappiamo che il Monza pressa tanto e ci verrà a prendere. Si sa, le partite sono tutte toste e tutte le squadre sono preparatissime. Dobbiamo essere concentrati al 100%, se andiamo al nostro massimo si può vincere".

CRISTANTE A DAZN

Qual è il pericolo principale? Le energie spese a Parigi? O possono essere un più per fare bene anche oggi? "Sì, è chiaro che partite come quella di Parigi devono darci energie e non togliercele. Sarebbe troppo brutto buttare tutto via. Siamo concentrati e vogliamo fare bene anche oggi."

Quanto è difficile mantenere questo ritmo? "Ormai viene automatico, stiamo giocando ogni tre giorni. Sappiamo di dover giocare al 100% e vogliamo riportare anche qui quanto fatto bene a Parigi."

La Lazio in vetta vi dà uno stimolo in più? "No, noi pensiamo a noi stessi. Guardiamo a noi e pensiamo a vincere. Quello è l'importante."