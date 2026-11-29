Tony D'Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del match contro il Monza. Queste le parole del direttore sportivo della Roma:

Gasperini un anno fa pretese e ottenne la presenza di Ryan Friedkin a gennaio, lei non c'era. Che cosa significa la presenza di tutta la proprietà stasera? "E' un grande segnale. Siamo molto felici del loro arrivo, la loro presenza certifica la loro volontà e il loro affetto per la città e per la squadra. Siamo molto contenti. Anche quando non sono presenti fisicamente, ci sono attraverso il CEO con cui si sentono spesso. Siamo davvero contenti, è un motivo di orgoglio e un motivo in più per fare bene".

Hermoso rinnoverà con la Roma? "Non so nulla di altre squadre. Parliamo da un po' con Mario, per noi è un giocatore importante come penso che la Roma sia importante per lui. Ci auguriamo di poter chiudere questo rinnovo al più presto possibile".

Su che ruoli state lavorando per gennaio? "Lo sappiamo dalla fine del mercato che cosa vogliamo fare, poi quello che si riuscirà è un altro discorso. Il mercato di gennaio è molto complicato. Lavoriamo, ma siamo concentrati su quello che siamo oggi e su quello che la squadra mostra in ogni impegno. Daremo sicuramente il massimo per poter migliorare la squadra".

D'AMICO A DAZN

Come si sta trovando in questa nuova piazza? "È una piazza diversa, ma la conoscenza di Gasp mi ha facilitato. La piazza è spettacolare, bisogna dare il massimo. I risultati li vedremo a fine anno."

Ci sono i Friedkin. Sarà una settimana importante per la Roma: quanto conta la loro presenza? "La presenza della proprietà ci rende orgogliosi e ci rende felici. È un segnale di attaccamento. Attraverso il CEO sono in contatto con noi. Ci auguriamo di fare una grande prestazione davanti a loro, è un orgoglio averli qui."

Vuole dire qualcosa ai tifosi? E come procede la situazione di Hermoso? "Ci auguriamo di chiudere al più presto il rinnovo. Lui è importante per noi. Le opportunità ci sono e ci auguriamo di chiudere la questione il prima possibile. Giocare ogni tre giorni non aiuta."