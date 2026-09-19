La Roma è pronta a tornare in campo all'Olimpico per la sfida al vertice contro l'Inter. Entrambe a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate, le due squadre voglio passare la prima pausa nazionali in testa alla classifica. Per Gasperini non ci sono assenti nei convocati: in difesa il trio Mancini-Balerdi-Hermoso (Ndicka ancora in panchina). Sulle fasce Molina e Wesley con Koné e Cristante a centrocampo. Sulla trequarti Soulé con Dybala dietro Malen.

Roma-Inter, le formazioni ufficiali:

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Rensch, Hermoso, Koulierakis, Lulli, Pisilli, Pellegrini, de Roon, Castro, Mora.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Stankovic, Bonny, Esposito.