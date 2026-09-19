Wesley, in una breve intervista per ESPN Brasil, ha parlato del suo spostamento sulla corsia di sinistra. A poche ore da Roma-Inter (la sfida in cui lo scorso anno venne schierato per la prima volta su quella fascia) ha ripercorso la sua trasformazione sotto la guida di Gasperini: "Il mister ha visto che avevo del potenziale lì... e io non faccio domande, giusto? 'Ah, perché mi hai messo a sinistra?'. Vado in campo e faccio solo quello che mi chiede. Quindi, per quanto riguarda il mio adattamento a sinistra: mi trovo bene, solo che preferisco giocare a destra, è ovvio. Ma giocherei ovunque, in ogni posizione, non importa. Voglio solo essere tra i titolari e basta". Poi sulla crescita in fase offensiva : "Quello che sto migliorando, e che devo migliorare ancora, è il mio ultimo terzo. E questo lo so. E ora a sinistra è molto più facile per me, perché taglio dentro e crosso o taglio dentro e calcio. Quindi mi alleno molto. E il mio adattamento a sinistra è stato questo".