Il tifo organizzato ha esposto uno striscione prima del fischio d'inizio del big match contro l'Inter

Redazione
Screenshot 2026-09-18 at 14-47-51 WhatsApp

Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

"Chi ha il suo fianco un intero popolo non può temere alcun ostacolo. Non esitate avanti a niente, forza ragazzi. Combattete per la vostra gente", questo lo striscione esposto in Curva Sud per caricare i giallorossi prima del fischio d'inizio di Roma-Inter. L'Olimpico è tutto esaurito, oltre 65mila spettatori presenti per un match che già profuma di scudetto. Roma e Inter si contendono il primo posto a dodici punti in classifica frutto di quattro vittorie in campionato. Dybala e compagni sognano in grande e l'obiettivo e abbattere il tabù inter: l'ultima vittoria in casa è ancora quella del 2016.

Striscione curva sud AS Roma v FC Internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti