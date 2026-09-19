"Chi ha il suo fianco un intero popolo non può temere alcun ostacolo. Non esitate avanti a niente, forza ragazzi. Combattete per la vostra gente", questo lo striscione esposto in Curva Sud per caricare i giallorossi prima del fischio d'inizio di Roma-Inter. L'Olimpico è tutto esaurito, oltre 65mila spettatori presenti per un match che già profuma di scudetto. Roma e Inter si contendono il primo posto a dodici punti in classifica frutto di quattro vittorie in campionato. Dybala e compagni sognano in grande e l'obiettivo e abbattere il tabù inter: l'ultima vittoria in casa è ancora quella del 2016.