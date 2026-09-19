D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Inter. Queste le sue parole:

Partita complicata ma non decisiva. Si parla tanto di quanto si sia ridotto il gap tra la Roma e l'Inter. La sua percezione? "L'Inter è un riferimento. Sono campioni d'Italia. Sono una squadra forte e completa. Sarà una partita difficile ma è una soddisfazione confrontarci con i migliori".

Cosa ci può dire di Balerdi? "Avevamo bisogno di rinforzare la difesa con un giocatore di esperienza anche se lui è ancora giovane. Ha tante partite, forza fisica, velocità. Nell'ultima settimana di mercato c'è stata questa opportunità e siamo stati veloci. Siamo molto felici".

Anche il mister si è accorto che era più forte del previsto? "No, lo conosciamo da anni. Ne conosciamo i valori anche umani che sono importanti per la costruzione della rosa".

Cosa è successo con Luca Percassi? "Credo che prima di una partita del genere dobbiamo pernsare a goderci la partita. Quello che è stato non ci interessa. Pensiamo all'oggi e al futuro".

Quanto è importante il recupero di Koné? "Manu sta bene, siamo contenti. Chi viene chiamato in causa la domenica dà sempre il suo contributo. Contiamo su tutto il gruppo, abbiamo bisogno di tutti. Ci auguriamo che Manu faccia bene anche questa sera".

L'Inter ve lo aveva chiesto? "No"