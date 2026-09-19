Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Inter. Queste le sue parole:

Gasperini ha fatto capire che l'ultima partita a Milano ha fatto partita la cavalcata dell'anno scorso. Oggi cosa vi può dare? "L'Inter è un riferimento per tutti in Italia, è una grandissima squadra e lo ha dimostrato anche in Europa. Questa partita è un test sia per noi che per loro ma siamo solo alla quinta di campionato, siamo all'inizio. Pensiamo a noi stessi e a fare le cose giuste in allenamento per riproporle in partita come stiamo facendo adesso. Non è una partita che vale qualcosa, è troppo presto, siamo all'inizio. Speriamo sia una bella partita e di portare a casa i tre punti".

Cosa dovrete fare megli orispetto agli ultimi precedenti? "Se guardo lo scorso anno, al ritorno abbiamo giocato malissimo il primo tempo. Nel secondo tempo invece ci siamo sciolti. In casa abbiamo fatto la nostra partita, meritavamo di più ma non dobbiamo ripetere gli stessi errori".