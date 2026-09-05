La Roma torna allo Stadio Olimpico dopo i due successi ottenuti nelle prime due giornate di campionato. Di fronte questa sera ci sarà l'Atalanta di Maurizio Sarri. Per la sfida, Gasperini sceglie il miglior undici a disposizione. Davanti a Svilar, la solita linea a tre formata da Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle corsie esterne Wesley e Lulli (alla terza da titolare) mentre la coppia di centrocampo sarà formata da Cristante e Koné. In attacco invece, spazio a Rodrigo Mora alle spalle di Malen e Paulo Dybala.

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali:

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora; Dybala, Malen.: De Marzi, Gollini, Rensch, Ghilardi, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Soulé, Arena, Pisilli.: Gasperini.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Koussonou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Éderson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas. A disposizione: Pompei, Sportiello, Kristensen, Obric, Bernasconi, Kessie, Pasalic, Zappacosta, Zalewski, Rowe, Raspadori, Krstovic. Allenatore: Sarri.