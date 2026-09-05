La Roma vuole continuare al meglio il suo cammino nel campionato di Serie A 2026-27 dopo i rotondi successi contro Fiorentina e Lecce e ospita l'Atalanta all'Olimpico nel match della terza giornata di campionato. È Andrea Colombo di Como l'arbitro della sfida del sabato sera tra giallorossi e neroazzurri. I suoi assistenti Bahri e Palermo. Il quarto uomo Collu, con Camplone Var e Santoro AVar.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti: Khaled Bahri di Sassari e Domenico Palermo di Bari. IV Uomo: Giuseppe Collu di Cagliari. Var: Giacomo Camplone di Lanciano. AVar: Alberto Santoro di Messina.

Roma-Atalanta, la moviola

42' - Ennesimo fallo di, questa volta ai danni di: niente giallo per il difensore dell'Atalanta, l'Olimpico giustamente rumoreggia.

40' - Ammonito Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Dazn, il tecnico della Roma si sarebbe arrabbiato per l'ennesima segnalazione tardiva di fuorigioco.

21' - Annullato il vantaggio della Roma! Ndicka insacca da due passi dopo una giocata di Mancini su sviluppi del corner, ma l'ivoriano è in off-side nel momento in cui Mancini tocca per l'ultima volta il pallone.

12' - Duro faccia a faccia tra l'arbitro Colombo e Cristante a seguito di un fallo fischiato al numero 4 per ostruzione su Ederson. Rischia il giallo il capitano della Roma, che punta anche il dito contro il direttore di gara.