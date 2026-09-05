Roma-Atalanta non è una partita come le altre per Nicola Zalewski. Il calciatore neroazzurro, cresciuto nelle giovanili giallorosse e con cui ha vinto anche la Conference League, il 1° febbraio 2025 ha lasciato al Capitale per trasferirsi prima all'Inter e poi a Bergamo. Ma all'Olimpico il 24enne polacco ma nato a Tivoli non è stato accolto come forse avrebbe immaginato. "Zalewski Roma ti schifa!", si legge nello striscione comparso in Tribuna Tevere. Il motivo? Il "triangolo" di gossip che ha visto coinvolto Zalewski, l'influencer e attuale compagna del calciatore Emily Pallini e il trapper Ludwig (all'anagrafe Ludovico Franchitti), storico amico di Nicola ed ex di Emily. Già a fine 2025 al Colosseo era comparso un duro striscione offensivo (con insulti come «spione e infame») nei confronti di Zalewski, legato alle voci di una frequentazione con Emily che poi è stata ufficializzata dai due sui social e, ovviamente, ha comportato la rottura del profondo rapporto tra il calciatore e il cantante.