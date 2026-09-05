Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Per la Roma che esame è quello con l'Atalanta? "Assolutamente è più impegnativo rispetto ai due precedenti, misura la nostra maturità ma siamo consapevoli di doverla affrontare con una maggior tranquillità e concentrazione. Dobbiamo giocare come nelle ultime due, siamo pronti".

L'incontro con Gasperini possiamo definirlo magico? "Sono felicissimo di aver incontrato il mister, mi dà tanta fiducia. Spero di migliorare, il mio obiettivo è migliorare giorno dopo giorno e sono pronto a tutto".

LULLI A DAZN

Arrivate con grande spinta contro una squadra non ancora brillante. Affrontate una squadra che si chiuderà, ve lo aspettate? "Le prime due partite ci hanno dato fiducia e spensieratezza. Sappiamo di affrontare una squadra con giocatori importanti, dobbiamo essere concentrati e sul pezzo. Dobbiamo giocarcela".

Gasperini ha detto che Lulli è una forza della natura superiore a Wesley. Che effetto ti fa sentire queste frasi? "Mi dà tantissima fiducia, ringrazio il mister ma il mio obiettivo è migliorare partita dopo partita. Rimango concentrato sul presente e quello che sarà sarà".

Ti senti una forza della natura? "Il mio obiettivo è quello, migliorare. Queste sono le mie caratteristiche e spero di farle vedere il più possibile".